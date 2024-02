Sanità: al via la giornata della raccolta del farmaco, in Lombardia 820 mila in povertà assoluta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia il 5,9 per cento della popolazione è in povertà relativa, mentre i poveri assoluti sono 820 mila", ha spiegato Luca Pesenti, Professore associato di Sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore e Coordinatore OPSan - Osservatorio Povertà Sanitaria. "Sono poveri di tutto, anche di salute: le coperture garantite dal Servizio Sanitario non bastano. Per questo è importante sostenere la rete sanitaria solidale costituita da oltre 400 enti di terzo settore, che curano quasi 100mila di questi poveri. A loro andranno i farmaci raccolti durante la GRF 2024, grazie alle farmacie aderenti, alle migliaia di volontari coinvolti e al cuore grande dei lombardi, che lo scorso anno donarono il numero record di quasi 160 mila farmaci". "Circa 150 mila donatori, 5.500 volontari, 4.500 farmacisti in 1.345 farmacie aderenti, 100 mila assistiti da 440 enti beneficiari: sono i numeri della Giornata di Raccolta del Farmaco 2024 in Lombardia, senza contare i patrocini istituzionali, l'adesione delle associazioni di categoria, l'aiuto delle aziende farmaceutiche, l'attenzione della stampa e dei media", ha evidenziato Giuliano Salvioni, Presidente Associazione Banco Farmaceutico Milano Onlus. "Ma dietro la freddezza delle cifre è tutto un movimento di bisogni che emergono, persone all'opera, incontri inaspettati, rapporti che si stringono, amicizie che si rinsaldano. 'É la nostra natura che ci dà l'esigenza di interessarci agli altri, prima ancora che ne siamo coscienti. Quando si vedono altri che stanno peggio di noi, ci sentiamo spinti ad aiutarli in qualcosa di nostro. Quanto più viviamo questa esigenza, tanto più realizziamo noi stessi': queste parole, scritte negli anni '60 da Don Giussani a ragazzini oggi ultraottantenni, esprimono quello che il Banco Farmaceutico è e quindi fa: la povertà sanitaria non è un argomento per convegni o indagini sociali, ma il volto di persone in cui si riflette il nostro stesso bisogno di essere amati e di amare". (segue) (Com)