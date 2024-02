Slovenia: scandalo tribunale Lubiana, si dimettono segretario socialdemocratici e ministra Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia il segretario generale del partito dei Socialdemocratici (Ds) Klemen Zibert ha rassegnato le dimissioni. "Mi dimetto irrevocabilmente dalla carica di segretario generale dei socialdemocratici", ha scritto Zibert in una lettera aperta indirizzata ai membri del suo partito, in coalizione al governo, e alla presidente Tanja Fajon, secondo quanto riporta la stampa di Lubiana. Il deputato nella lettera ha aggiunto che ha deciso di farlo perché vuole sollevare il partito dalle accuse rivoltegli di aver avuto un ruolo nelle presunte irregolarità legate all'acquisto del nuovo edificio del tribunale di Lubiana, questione in cui sarebbe coinvolta anche la ministra della Giustizia, Dominika Scarc Pipan. Le dimissioni di Zibert seguono proprio quelle offerte nella serata di ieri dalla stessa Svarc Pipan, che fa parte della stessa formazione politica dei Ds, al premier del Paese, Robert Golob. Il capo del governo ha convenuto che la ministra resterà al suo posto finché "la situazione si sarà davvero chiarita, probabilmente due o tre settimane". Nelle ultime settimane Svarc Pipan è finita nel mirino dell'opinione pubblica per le stesse presunte irregolarità nell'acquisto di locali per il nuovo tribunale di Lubiana, su cui stanno indagando anche l'Ufficio investigativo nazionale (Npu) e la Commissione per la prevenzione della corruzione. (Seb)