Germania: tribunale Tubinga propone archiviazione processo contro ex comandante forze speciali

- Il tribunale di Tubinga ha proposto di archiviare il processo contro il generale di brigata Markus Kreitmayr, al vertice del Comando forze speciali dell'Esercito tedesco (Ksk) dal 2018 al 2021, accusato di ostruzione alla giustizia. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” aggiungendo che il procedimento, aperto il 2 febbraio scorso, potrebbe essere chiuso secondo i giudici in cambio di un pagamento di denaro da parte dell'imputato. In particolare, è stato suggerito il versamento di ottomila euro in beneficenza. Accusa e difesa decideranno sulla proposta entro la prossima udienza, in programma per il 19 febbraio. Il procedimento verrà archiviato soltanto se tutte le parti coinvolte saranno d'accordo. Il processo si inserisce nello scandalo della scomparsa di munizioni dai depositi del Ksk che, cons sede a Calw in Baden-Wuerttemberg, è noto per la presenza di estremisti di destra tra i propri ranghi. Nel 2019, durante l'inventario delle munizioni del reparto, vennero individuati significativi ammanchi per un valore di circa 28 mila euro. Kreitmayr dispose un'amnistia di fatto per i sottoposti che avevano trafugato i proiettili. I militari potevano, infatti, restituire il materiale in forma anonima senza incorrere in procedimenti disciplinari. Nel 2020, vennero quindi riportate negli arsenali del Ksk più munizioni di quelle che risultavano mancanti. (segue) (Geb)