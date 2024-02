Germania: tribunale Tubinga propone archiviazione processo contro ex comandante forze speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kreitmayr venne destituito dal comando del Ksk e assegnato all'incarico di direttore per l'addestramento presso l'Ufficio forze di Bonn (Ska). Nel 2022, la procura di Tubinga ha aperto un'inchiesta sul generale per la questione delle munizioni. Secondo l'accusa, l'allora comandante del Ksk avrebbe dovuto almeno aspettarsi che una parte dei proiettili fosse stata rubata. La restituzione anonima del materiale ha reso impossibile perseguirne la sottrazione. Per gli avvocati difensori Kreitmayr, Christian Mensching e Bernd Muessig, le accuse contro il loro assistito sono "infondate sia in fatto sia in diritto e non reggeranno in tribunale”. (Geb)