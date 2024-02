Treviso: Stazione unica appaltante della Provincia ottiene primato italiano per investimento di cinque miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso ha ottenuto il primato in Italia per importi appaltanti: dal 2000 al 31 agosto 2023 infatti ha investito 5 miliardi di euro. Questo quanto emerge dallo studio realizzato dall'Unione Province d'Italia nazionale dai dati Anac: un forte progresso è stato registrato a partire dal 2013 quando la Provincia ha avviato il servizio anche per tutti i comuni ed enti del territorio. Nell'ultimo anno, gli importi appaltati sono stati di 141.638.218 euro, per un totale di 68 gare gestite per appaltare lavori e incarichi, 55 gare per affidare servizi. "Un risultato straordinario – ha sottolineato Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso -, frutto di un'esperienza consolidata ma anche e soprattutto della professionalità, unita al costante aggiornamento, degli uffici tecnici della Stazione Appaltante della Provincia, il 'modello Treviso' è riconosciuto come virtuoso in tutto il Paese ed è ormai un caso studio che abbiamo avuto il piacere di presentare ai colleghi delle altre Province italiane, in più occasioni, durante le Assemblee di UPI nazionale". "Il servizio reso ai territori con le Stazioni uniche appaltanti è una chiara dimostrazione del ruolo chiave che le Province rivestono per il sistema Paese – ha poi proseguito Marcon - soprattutto a livello locale: mi unisco alle dichiarazioni dell'amico e collega Presidente Upi nazionale Michele de Pascale, che in una nota stampa ieri ha sottolineato come proprio grazie alle Province e alla mole di gare gestite proprio dalle Sua sono state attuate le misure del Pnrr dedicate alla scuola, aggiudicando i lavori e potendo così avviare i cantieri nel rispetto delle tempistiche ministeriali. L'auspicio è che anche questo risultato, della Provincia di Treviso, ma anche di tutte le altre Province, nel rispondere positivamente e con efficienza al nuovo codice degli appalti, sia un motivo in più per accelerare la proposta di riforma che abbiamo avanzato con convinzione anche come Upi Veneto" ha concluso. (Rev)