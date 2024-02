Ucraina-Portogallo: Kuleba incontra omologo Cravinho, focus su formula pace e aumento aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Kiev un incontro tra il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, e l'omologo portoghese, Joao Gomes Cravinho. Come ha detto lo stesso Kuleba su X, al centro del colloquio sono stati gli argomenti come la formula di pace ucraina, l'adesione dell'Ucraina all'Ue e alla Nato e l'aumento del sostegno militare da parte del Portogallo e dell'Ue. "Ho ringraziato (Cravinho) per la sua posizione ferma personale a sostegno dell'Ucraina", ha aggiunto Kuleba. (Kiu)