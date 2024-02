Israele-Argentina: presidente Milei arrivato a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, è arrivato a Tel Aviv ed è stato accolto dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. Nel corso della visita Milei visiterà Gerusalemme e il Muro del pianto e sarà ricevuto dal premier, Benjamin Netayahu, e dal presidente, Isaac Herzog. Inoltre, Milei visiterà il museo dell’Olocausto e pianterà un albero nel Bosco delle nazioni. Fanno parte della delegazione argentina anche la ministra degli Esteri, Diana Mondino, la segretaria generale della presidenza, Karina Milei, e l’ambasciatore designato in Israele, Axel Wahnis. “Compio la promessa di effettuare il mio primo viaggio diplomatico in Israele”, ha detto Milei alla testata “Infobae” oggi. “E voglio anche dimostrare il mio sostegno contro gli attacchi del gruppo Hamas e affermare il diritto alla difesa di Israele”, ha aggiunto. La tappa in Israele durerà cinque giorni, al termine dei quali Milei volerà a Roma per incontrare Papa Francesco, il presidente Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.(Abu)