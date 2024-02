Cinema: Svezia, "C'è ancora domani" di Cortellesi vincitore al Goteborg Film Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è ancora domani”, l’acclamatissimo film di Paola Cortellesi, ha vinto il Dragon Award per il miglior film internazionale all’interno della 47esima edizione del Goteborg Film Festival, principale manifestazione cinematografica dell’area scandinava, che ogni anno attira più di 160 mila visitatori che partecipano a più di mille proiezioni di 450 film. Il premio è il risultato del voto del pubblico che era presente al Festival. Il film è stato proiettato il 29 e 30 gennaio alla presenza della regista e attrice e dell’interprete Emanuela Fanelli che si sono fermate in entrambe le occasioni per un lungo dibattito con il pubblico. Le due proiezioni hanno registrato il tutto esaurito e il film ha suscitato l’evidente entusiasmo dei presenti in sala. Nei giorni successivi, Paola Cortellesi ha ricevuto l’attenzione dei principali organi di stampa locali. (segue) (Com)