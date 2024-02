Cinema: Svezia, "C'è ancora domani" di Cortellesi vincitore al Goteborg Film Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che un film italiano vince il premio per il miglior film internazionale al Festival di Goteborg. In precedenza, tre pellicole italiane avevano vinto invece il premio Ingmar Bergman per la Migliore opera prima: “Corpo celeste” di Alice Rohrwacher nel 2012, “Via Castellana Bandiera” di Emma Dante nel 2014 e “Bella e perduta” di Pietro Marcello nel 2016. “C’è ancora domani” sarà distribuito in trenta sale svedesi dal Folkets Bio a partire dal primo marzo. Il 26 febbraio si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto italiano di cultura di Stoccolma un’anteprima pubblica, per cui le prenotazioni sono andate esaurite in pochi giorni. (Com)