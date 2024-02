Francia: sondaggio, i cittadini fanno sempre meno sesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia si registra un calo "senza precedenti" dei rapporti sessuali. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop). Nell'ultimo anno, il 76 per cento dei francesi ha dichiarato di aver avuto almeno un rapporto, ma nel 2006 questo numero era pari all'86 per cento. Il 28 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni dichiara di non aver avuto nessun rapporto negli ultimi dodici mesi, contro il 5 per cento del 2006. Il 7 per cento degli uomini e l'11 per cento delle donne nel 2007 si dichiaravano sessualmente inattivi, mentre oggi il dato sale rispettivamente al 22 e al 26 per cento. (Frp)