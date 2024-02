Russia: ministero Esteri convoca incaricati d'affari Stati baltici in relazione a elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato gli incaricati d'affari di Lettonia, Lituania ed Estonia per chiedere agli Stati baltici di garantire la sicurezza durante le elezioni presidenziali russe che si terranno dal 15 al 17 marzo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo in una nota. Secondo il dicastero, questi Paesi "non hanno risposto adeguatamente alle ripetute richieste da parte russa di garantire la sicurezza sul territorio dei seggi elettorali nelle ambasciate russe a Vilnius, Riga e Tallinn durante le elezioni presidenziali russe". La parte russa ha chiesto alle autorità degli Stati baltici di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli elettori e dei dipendenti delle ambasciate russe. (Rum)