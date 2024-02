Carceri: Pd, è emergenza umanitaria, domani alla Camera audizione direttore Dap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "La tragedia dei suicidi in carcere e l'emergenza umanitaria che si vive in molti istituti penitenziari devono essere al centro dei lavori parlamentari". Lo affermano la responsabile Giustizia del Partito democratico, Debora Serracchiani, e il capogruppo in commissione alla Camera, Federico Gianassi, che hanno ottenuto, per domani alle ore 15, l'audizione di Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sulle tematiche relative alla situazione delle carceri con particolare riferimento alla gestione della salute mentale e al fenomeno dei suicidi. "Un'audizione molto importante - sottolineano i deputati in una nota - perché si possa finalmente passare dalle parole ai fatti e discutere sulle reali condizioni di vita e di lavoro nelle carceri, abbandonando l'approccio securitario e sanzionatorio del governo che è inutile e dannoso". (Com)