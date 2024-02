Veneto: Villanova (Lega-Lv), significativo dietrofront di von der Leyen per proteste agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È significato il dietrofront di Ursula von der Leyen in Europa. Lo ha dichiarato il presidente dell'Intergruppo Lega-Liga Veneta in Consiglio regionale, Alberto Villanova a commento delle proteste degli agricoltori di questi giorni. "La Commissione Europea ha sbagliato su tutta la linea – ha sottolineato - ed è stata assediata dalle proteste degli agricoltori: ora si accorge che la proposta ideologica di riduzione di metà dei fitofarmaci, in agricoltura, è folle". "E' significativo – ha poi aggiunto - il dietrofront annunciato da Ursula Von der Leyen su questa scelta, per la Lega è una vittoria a tutto campo. Nel voto di novembre, infatti, al Parlamento Europeo, i nostri eurodeputati votarono contro il provvedimento: da subito avevamo compreso l'estremismo di una scelta che avrebbe messo in ginocchio famiglie e imprese. E oggi, - ha concluso Alberto Villanova - a circa quattro mesi dal voto, a seguito delle forti proteste degli agricoltori e dopo il grido d'allarme di settori fondamentali, messi a rischio da queste politiche distanti dai territori, la Commissione si è finalmente accorta di aver commesso uno sbaglio. E' l'ennesimo errore di questa Commissione, in Europa serve un forte cambiamento al timone". (Rev)