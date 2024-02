Energia: Edison si aggiudica quattro lotti nel Centro-Sud, 700 mila clienti in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison energia si aggiudica quattro lotti nei territori del Centro-Sud Italia e aumenta la base clienti di 700 mila unità. I nuovi clienti delle 21 province in Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Toscana passeranno dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele graduali e saranno accompagnati da Edison Energia nella transizione al mercato libero. Lo rende noto Edison energia dopo che oggi Acquirente unico ha annunciato l’esito delle aste del servizio a tutele graduali che si sono tenute il 10 gennaio. Edison Energia si è aggiudicata tutti i quattro lotti a cui puntava e per i quali aveva presentato l’offerta (Area Sud 3, 5, 8 e 9), acquisendo la possibilità di servire nell’ambito delle tutele graduali circa 700 mila nuovi clienti per l’energia elettrica, che si aggiungono ai due milioni annunciati nel 2023 e avvicinano il target dell’azienda di quattro milioni entro il 2030. Edison ha scelto questi territori per consolidare la sua presenza in regioni strategiche per il Gruppo come Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Toscana: Area Sud 3 (Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena); Area Sud 5 (Bari, Frosinone, Latina); Area Sud 8 (Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia); Area Sud 9 (Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa). (segue) (Com)