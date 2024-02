Energia: Edison si aggiudica quattro lotti nel Centro-Sud, 700 mila clienti in più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto soddisfatti dell’esito delle aste che rispecchia pienamente le nostre aspettative. Edison Energia, con l’aggiudicazione di questi quattro lotti nel centro e nel sud Italia, si conferma operatore nazionale di sistema consolidando la propria presenza in alcune regioni distintive e strategiche come Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Toscana. Il nostro obiettivo è accompagnare i nuovi clienti in questa fase di transizione e aiutarli a fare chiarezza, con un passaggio al mercato libero graduale e consapevole. In questi territori, oltre ai mezzi digitali e telefonici di customer care, i clienti avranno la possibilità di recarsi presso i nostri numerosi negozi, per usufruire di servizi di consulenza e post-vendita, a conferma dell’impegno e della vicinanza di Edison a consumatori e alle comunità locali” ha affermato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia. (Com)