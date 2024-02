Riforme: Borghi (Iv) a maggioranza, no intese al ribasso, chiaritevi le idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scusate, signori del governo e della maggioranza, fateci capire una cosa: perché da una parte volete correre come se fossimo dentro la carica di Balaklava, e dall'altra non vi siete ancora chiariti le idee? Fermatevi, chiaritevi e poi discutiamo nel merito. Perché la riforma della Costituzione non può essere né una bandierina per la campagna elettorale, né il prezzo di una intesa (al ribasso) interna alla maggioranza". Lo scrive su X (ex Twitter) il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a palazzo Madama, commentando le parole del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati: "Potremmo modificare ancora sui poteri del premier". (Rin)