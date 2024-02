Grecia: incidente ferroviario Tempi, aperto caso contro ex governatore della Tessaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di primo grado di Larissa, in Grecia, ha avviato un procedimento penale contro l'ex governatore regionale della Tessaglia, Kostas Agorastos, a seguito di una causa intentata dai parenti delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto lo scorso anno a Tempi. Agorastos è accusato del reato di inadempimento dei doveri. Il suo deferimento avviene nell'ambito di un'indagine preliminare a seguito di una causa intentata contro di lui nell'estate del 2023 dai parenti delle vittime della tragedia. Si precisa che la causa è diretta anche contro tutti i responsabili per alterazione del luogo dell'incidente. L'incidente ferroviario di Tempe è avvenuto il 28 febbraio 2023 tra un treno passeggeri e un convoglio merci presso la valle di Tempe, in Tessaglia, in Grecia centro-orientale, pochi chilometri a nord della città di Larissa. Nell'incidente hanno perso la vita 57 persone e almeno 85 sono rimaste ferite. È considerato il peggiore incidente ferroviario della storia del Paese. (Gra)