Imprese: Inwit promossa da Cdp Climate Change nella lotta ai cambiamenti climatici

- Inwit è stata promossa da Cdp Climate Change, che porta lo score da B a A-, al livello Leadership. Il principale tower operator italiano - si legge in una nota - è tra le oltre 23.000 aziende che hanno rendicontato il proprio impegno in termini di governance, impatti, rischi e opportunità legati al cambiamento climatico. I principali punti di forza che hanno portato al miglioramento dello score sono: una governance forte degli aspetti climatici e la piena integrazione di questi aspetti nelle strategie di business. Significativi i progressi raggiunti dall'azienda nelle aree "value chain engagement" e nella rendicontazione delle emissioni Scope 1&2 e Scope 3. Il percorso verso un business sostenibile intrapreso da Inwit continua con il rinnovato riconoscimento della trasparenza e della validità dell'impegno ai cambiamenti climatici da parte di CDP, organizzazione no profit internazionale. Inwit ha un target di riduzione delle emissioni CO2 al 2030, validato da parte di Science Based Target initiative (SBTi), allineato con le indicazioni della comunità scientifica e con gli accordi internazionali per la lotta al cambiamento climatico, che puntano a mantenere il riscaldamento globale sotto 1.5 °C. Nel percorso verso la decarbonizzazione delle proprie attività, Inwit ha inoltre definito una strategia climatica verso il Net Zero, per la quale l'azienda continuerà a fare leva sull'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili, intesa come autoproduzione da fotovoltaico e acquisto, oltre ad aumentare gli investimenti in efficienza energetica e a rafforzare il coinvolgimento della propria filiera sugli aspetti climatici. "Questo upgrade ci rende orgogliosi e ci stimola a fare sempre di più nella lotta al cambiamento climatico – ha dichiarato Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di Inwit -. Aver raggiunto il livello Leadership nel CDP Climate Change rappresenta un tassello importante nel nostro percorso e consolida la validità della nostra strategia climatica verso il Net Zero". (Com)