Droga: più di un chilo di cocaina in casa, arrestati due uomini in via Lorenteggio

- Due uomini, uno di 44 anni e uno di 47, sono stati arrestati a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, entrambi marocchini, sono stati fermati alle 21 circa di ieri a bordo di un'auto in via Lorenteggio, davanti al loro condominio. Nel corso di una perquisizione dell'appartamento sono stati ritrovati oltre un chilo di cocaina e seimila euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati e trasferiti a San Vittore. (Rem)