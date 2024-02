Riforme: Gasparri (FI), vera democrazia è elezione diretta premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Andiamo avanti con l'elezione diretta del premier da parte dei cittadini. L'ostruzionismo della sinistra dimostra una volta di più come grillini e Pd siano nemici di una democrazia diretta che vede i cittadini finalmente protagonisti. Forza Italia invece da sempre è fautrice di una presenza diretta ed incisiva degli elettori nelle scelte fondamentali della vita della Repubblica. La vera democrazia è l'elezione diretta del premier". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "C'è chi preferisce, come la sinistra, gli intrighi e chi, come noi, invece sceglie la partecipazione dei cittadini, c'è chi sta dalla parte del popolo, come noi, e chi vive abbarbicato al palazzo, come la sinistra, c'è chi preferisce una piena e vera democrazia, come noi, e chi invece, come i grillini e Pd, preferisce il dominio dei gruppi di potere". (Rin)