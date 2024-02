Venezia: dal 15 al 22 febbraio biglietti a prezzo ridotto ai residenti per opere Teatro La Fenice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 al 22 febbraio prossimi per i residenti della Città metropolitana e del Comune di Venezia sarà possibile assistere a due concerti e quattro opere del Teatro La Fenica a prezzo ridotto. Il costo previsto per il biglietto è di 25 euro: ìsi potrà scegliere fra due concerti dell'Orchestra del Teatro La Fenice, quello diretto da Myung-Whun Chung con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi e quello diretto da Markus Stenz con musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e Anton Bruckner; e quattro opere: Maria Egiziaca di Ottorino Respighi, Il Tamerlano di Antonio Vivaldi, Ariadne auf Naxos di Richard Strauss, il dittico composto da La fabbrica illuminata di Luigi Nono e Erwartung di Arnold Schönberg e La vita è sogno di Gian Francesco Malipiero. I biglietti saranno limitati e in vendita dalle ore 10 di giovedì 15 febbraio. "Il teatro La Fenice – ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia - come il teatro Malibran sono da sempre la casa dei veneziani, sia quelli che risiedono nel Comune di Venezia che nei comuni della Città metropolitana. Riproponendo questa iniziativa diamo così l'opportunità ai giovani di avvicinarsi per la prima volta al mondo della concertistica e dell'operistica e agli appassionati di assistere a spettacoli irripetibili in due location senza eguali nel mondo. La Fenice, la sua orchestra, il suo coro, come dico spesso, è di tutti, è un patrimonio metropolitano non solo di Venezia. Mi auguro, dunque, che in molti possano cogliere questa occasione e di venire ad assistere uno degli spettacoli proposti a prezzo agevolato" ha concluso. (Rev)