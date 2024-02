Imprese: da Assolombarda documento sul capitale di rischio, più efficaci se economia reale e finanziaria lavorano insieme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tessuto produttivo italiano è dotato di grandi imprese, ma anche di pmi, sostenute anche da Assolombarda, che vanno accompagnate con la necessaria iniezione di capitali, in un percorso di crescita, anche alla luce delle grandi opportunità offerte dalla twin transition e, più in generale, dalla business community. Eppure, le imprese che hanno scelto di fare ricorso al private equity sono ancora poche. Confrontando i dati AIFI, illustrati nel corso del Convegno Annuale 2023, con il numero di PMI italiane analizzate da Confindustria nel Rapporto Regionale Pmi 2023, emerge che sono solo due mila imprese quelle coinvolte rispetto a 150 mila Pmi, ossia circa l’1,3 per cento. Il rapporto è l’ultimo strumento, in ordine di tempo, messo a punto da Assolombarda. Già dal 2013, l’Associazione - tramite Bancopass - ha aiutato migliaia di imprese, in particolare Pmi e startup, nella pianificazione finanziaria e in un accesso più veloce a tutte le fonti di finanziamento. Da quest’anno, inoltre, Assolombarda potenzierà la vasta gamma di servizi connessi al suo desk sulla consulenza finanziaria e al supporto nelle operazioni di M&A e di Capital Matching. Un impegno che trae spunto da una convinzione: il connubio tra la bellezza del “piccolo” e l’immissione di capitali costituisce una ricetta per sostenere, nei prossimi anni, la crescita della nostra economia. (Rem)