Caivano: Brunetta (Cnel), bene governo su infrastrutture ma ora serve nuovo protagonismo società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Su Caivano è apprezzabile lo straordinario impegno infrastrutturale posto in essere dal governo ma è ora necessario accompagnare la fase di rigenerazione urbana con un grande percorso di partecipazione sociale, in grado di innervare e far fermentare positivamente il tessuto associazionistico laico e religioso già presente, fino a renderlo progressivamente autosufficiente anche a livello gestionale e manageriale". Lo ha detto il presidente del Cnel Renato Brunetta, in audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. "Ci sono tante altre potenziali Caivano, dove ormai sono evidenti i segnali di progressiva irreversibilità dei fenomeni di infiltrazione criminale o di destrutturazione della convivenza sociale. Ma esistono anche luoghi e contesti esemplari di fuoriuscita dal tunnel della soggezione alla criminalità, come in alcune periferie romane, ad esempio utilizzando la leva dello sport di base. Vogliamo avviare insieme a tutte gli stakeholders pubblici e privati un cantiere di rinnovato protagonismo della società civile, in grado di individuare le buone pratiche, diffonderle e renderle sostenibili sui territori periferici del nostro Paese. Ci sono tante belle storie di successo da replicare", ha concluso.(Rin)