- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 22 di venerdì 9 alle 5 di sabato 10 febbraio, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Anagni. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)