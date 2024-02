Periferie: Brunetta (Cnel), degrado viene da anni di scarsa attenzione, puntare su capitale umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Il nostro Paese ha vissuto tante stagioni ma quasi mai si è occupato di periferie. Tanti anni di mancanza d'attenzione spiegano lo stato di profondo degrado in cui versano le nostre periferie. Le cause sono multiple. C'è stato disinvestimento fisico, sociale, culturale". Lo ha detto il presidente del Cnel Renato Brunetta, in audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. "Serve una strategia globale, che valorizzi tutti gli attori che agiscono sui territori. Abbiamo bisogno di capitale umano oltre che di capitale finanziario. Serve anche - ha chiarito - una razionalizzazione e una semplificazione degli strumenti che si sono sommati nel tempo e occorre una cultura della manutenzione continua, non solo interventi spot".(Rin)