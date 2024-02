Turchia: morto uno dei feriti della sparatoria all’ingresso del tribunale di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta una delle persone ferite nella sparatoria avvenuta stamane all’ingresso esterno del tribunale di Istanbul Caglayan. Lo riporta il quotidiano turco "Cumhuriyet". Come ha reso noto in precedenza il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya, le forze dell’ordine turche hanno sventato un attacco terroristico al posto di blocco di fronte a uno dei cancelli del tribunale. I due attentatori, un uomo e una donna, sono stati entrambi uccisi in una sparatoria. Dalle prime indagini sembrerebbe che le persone neutralizzate appartenevano all’organizzazione terroristica Dhkp-c (Fronte rivoluzionario di liberazione del popolo, ritenuto organizzazione terroristica anche da Stati Uniti e Unione europea). Durante la sparatoria sono rimaste ferite sei persone, delle quali tre agenti di polizia e tre civili. Non è noto chi di essi abbia perso la vita. (Tua)