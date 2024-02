Bulgaria: bloccato confine con Romania da proteste agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confine tra Bulgaria e Romania è stato bloccato dopo che oltre 100 agricoltori bulgari hanno organizzato proteste, bloccando il traffico in entrambe le direzioni per i veicoli pesanti. Le manifestazioni, che hanno causato gravi interruzioni dei trasporti, fanno parte di una protesta diffusa da parte degli agricoltori di vari settori in tutto il Paese, come riferisce l'agenzia di stampa "Novinite". La strada tra Mizia e Oryahovo, che porta al traghetto per Becket in Romania, è stata completamente chiusa dai manifestanti. Allo stesso modo è stato preso di mira anche il posto di frontiera "Ponte sul Danubio" vicino a Ruse, con il traffico bloccato nella zona. (Seb)