San Siro: Sala, Barbara Berlusconi? Adesso ognuno dice la sua, lasciamo lavorare chi lo sa fare

21 luglio 2021

- "Ma che ne sa Barbara Berlusconi? Tutti possono dire la loro, ma che ne sa?". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dello svelamento dei simboli dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 oggi in piazza della Scala, a chi gli ha chiesto un commento sulle parole di Barbara Berlusconi, secondo la quale il piano per ristrutturare San Siro sarebbe "inverosimile". "Lasciamo lavorare chi sa lavorare e che non è detto che sia io, nemmeno io posso essere in grado di fare una valutazione ma se adesso ognuno dice la sua.. ma dai", ha aggiunto il sindaco. (Rem)