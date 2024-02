Filippine: sventati attacchi informatici contro siti di presidenza e Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità delle Filippine hanno sventato nelle ultime settimane una lunga serie di attacchi informatici condotti contro i siti web della presidenza, della Guardia costiera e di altre agenzie governative. Lo ha annunciato nel corso di un’audizione in parlamento il sottosegretario all’Informazione e alle Tecnologie della comunicazione Jeffrey Ian Dy, ripreso dal quotidiano “The Straits Times”. Gli attacchi, ha spiegato il funzionario, sono iniziati alla fine del 2023 e al momento sono in corso indagini per appurare se gli autori siano di base in Cina, Paese con cui le Filippine hanno rapporti sempre più tesi in ragione delle dispute sulla sovranità del Mar Cinese Meridionale. I responsabili dell’azione, ha affermato Dy, “hanno utilizzato diversi indirizzi internet localizzati all’interno della Cina”, ma le Filippine hanno bisogno della collaborazione delle autorità di Pechino per verificare se si tratti dei reali autori degli attacchi. Secondo le autorità di Manila, gli autori cercavano di ottenere “informazioni di login, credenziali e password” utilizzate sui siti attaccati. Tra questi ultimi figurano anche il sito web personale del presidente Ferdinand Marcos Junior, quello della Guardia costiera delle Filippine, quello del dipartimento di Giustizia. “Gli attacchi erano molto sofisticati, veniva utilizzato un malware che non poteva essere individuato dai software antivirus. Siamo stati in grado di difenderci e di rimuovere ogni traccia del malware”, ha concluso il sottosegretario.(Fim)