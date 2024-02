Municipio Roma VII: CR, addio a consigliera Balsamà, esempio di politica fatta per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La scomparsa della consigliera del Movimento 5 stelle del Municipio Roma VII Stefania Balsamà "lascia un grande vuoto all'interno della politica capitolina". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri capitolini e municipali della lista Civica Virginia Raggi. "Fino all'ultimo istante - aggiungono - ha lavorato alacremente per i cittadini romani, con un impegno e un'abnegazione del tutto ammirevoli e spinta dal grande amore che nutriva per il suo territorio. Un raro esempio di dedizione civica e politica che la comunità del Municipio Roma VII non dimenticherà mai. Ai suoi familiari esprimiamo tutto il nostro affetto e vicinanza in un momento così difficile e delicato", concludono i consiglieri capitolini e municipali della lista Civica Virginia Raggi.(Com)