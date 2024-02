Nord Stream: media, la Svezia interromperà le indagini sui sabotaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia interromperà le indagini sui sabotaggi dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegano la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, esplosi nella notte del 26 settembre 2022. È quanto rivelano l'emittente radiotelevisiva “Ard”, il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” e il settimanale “Die Zeit”, secondo cui “ancora non si conoscono le ragioni esatte” della decisione della procura di Stoccolma, che dovrebbe essere resa nota “in questa settimana”. Sull'esplosione dei Nord Stream indagano Germania, Svezia e Danimarca. La chiusura dell'inchiesta svedese potrebbe essere vantaggiosa per quella tedesca, secondo “Ard”. I magistrati di Stoccolma potrebbero infatti trasmettere alla Procura generale federale di Karlsruhe (Gba) le prove acquisite. Intanto, si continua a indagare sulla responsabilità dei sabotaggi dei Nord Stream, con le tracce che conducono sia in Ucraina sia in Russia passando dalla Polonia. Tra l'altro, si tratta di accertare il coinvolgimento di attori statali o non statali. (Geb)