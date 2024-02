Milano: Carabinieri, recuperati 457 mila euro da contrasto frodi degli Enti previdenziali ed assistenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano, nel perseguire l'obiettivo di contrastare le frodi in pregiudizio degli Enti previdenziali ed assistenziali, ha condotto un'attività di indagine nell'ambito dell'erogazione dell'Assegno Sociale da parte dell'INPS coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. L'operazione, avviata nel mese di novembre 2022 dal Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Milano, ha consentito di individuare numerose indebite percezioni dell'Assegno Sociale tra i beneficiari dell’emolumento residenti nell’ambito del Comune di Milano. Con una popolazione di percettori dell'Assegno Sociale pari a 8956 nel Comune meneghino (dati aggiornati a ottobre 2022), sono state esaminate oltre 600 posizioni di percettori di origine straniera, che presentavano diverse anomalie, quali ad es. possesso di carte di identità italiane scadute di validità e non rinnovate (alcune anche dal 2015), iscrizioni di irreperibilità all’anagrafe comunale, mancata scelta del medico curante, mancata sottoposizione al vaccino obbligatorio durante il periodo pandemico. Nei casi sospetti attenzionati i Carabinieri hanno effettuato anche verifiche direttamente sul luogo di residenza, presso gli studi dei medici di base anche attivando i canali di cooperazione internazionale di Interpol per la localizzazione all’estero dei soggetti interessati ovvero per l’accertamento dell’avvenuto decesso. Il fenomeno investigato riguarda principalmente alcune casistiche di seguito indicate: percettori che hanno lasciato definitivamente il territorio nazionale senza effettuare la dovuta comunicazione all’ente previdenziale continuando a prelevare (segue) (Com)