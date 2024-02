Milano: Carabinieri, recuperati 457 mila euro da contrasto frodi degli Enti previdenziali ed assistenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati di una prima fase dell'indagine sono stati significativi: 6 persone deferite in stato di libertà di cui 3 per indebita percezione di erogazioni pubbliche in quanto trasferitisi definitivamente all’estero, continuavano a ricevere e prelevare il beneficio economico. Altre due per aver omesso di comunicare all’Ente previdenziale il decesso di un genitore destinatario dell’assegno sociale appropriandosi indebitamente delle somme erogate. Uno di questi è irreperibile in Italia già dall’anno 2014 e nell’anno 2019 è stato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano, tutt’ora pendente. Un'altra persona per violazione truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche per aver omesso di comunicare il decesso di entrambi i suoi genitori beneficiari delle prestazioni assistenziali simulandone l’esistenza in vita utilizzando il loro SPID per trasmettere all’INPS le dichiarazioni reddituali e di esistenza in vita. Tra l’altro ne aveva approfittato anche per fruire della pensione di invalidità civile per entrambi i genitori nonché per rinnovare il pass disabili rilasciato dal Comune di Milano per fruire indebitamente anche di quell’agevolazione. In questo modo l’indagata avrebbe percepito illecitamente sin dal 2015 un complessivo di euro 160 mila. A carico dei sopraindicati sono stati eseguiti decreti di perquisizione personale e locale nonché di sequestro preventivo delle somme di denaro indebitamente erogate dall’INPS. Tre soggetti sono stati segnalati all’INPS perché hanno trascorso all’estero un periodo superiore a quello consentito (29 giorni). Nove soggetti segnalati all’INPS poiché trasferitisi all’estero (due sono anche deceduti) ma non hanno mai prelevato dai conti il denaro accreditatogli e pertanto l’Ente previdenziale sta provvedendo al recupero di oltre 340 mila, per un totale il danno alle casse dello Stato ammonta a circa 800 mila Euro di cui grazie all’intervento dei Carabinieri per la Tutela del lavoro e alla stretta collaborazione della direzione provinciale dell’INPS di Milano sono stati già recuperati ben 457 mila euro. Le misure adottate includono decreti di perquisizione, sequestri preventivi delle somme indebitamente erogate, sospensione tempestiva dei benefici economici e avvio delle operazioni di recupero del debito. Sulla base del modello investigativo approntato e seguendo le direttive della Procura della Repubblica di Milano, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ha esteso la vigilanza sull'erogazione delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, garantendo la tutela degli aventi diritto e la corretta gestione delle risorse pubbliche. Si evidenzia che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che le responsabilità in merito saranno definitivamente accertate solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna. (Com)