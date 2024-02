Speciale difesa: forze Israele, decine di membri di Hamas uccisi e 80 sospetti arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno ucciso decine di presunti membri del movimento palestinese Hamas e arrestato circa 80 persone sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), aggiungendo che tra gli arrestati alcuni avrebbero preso parte all'attacco del gruppo islamista in Israele del 7 ottobre 2023. Le Idf hanno specificato che la Brigata Givati ha ucciso più di 15 persone, mentre, in altre operazioni, sono state trovate alcune armi tra cui granate, Kalashnikov, lanciarazzi Rpg e munizioni. Un altro combattente che avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre è stato ucciso in un raid aereo nell'area di Deir el Balah, nel centro di Gaza. Secondo quanto riferito dalle Idf, nell'area di Beit Hanun, nel nord-est della Striscia, è stato condotto un attacco aereo contro quattro presunti terroristi. Nel centro di Gaza, inoltre, la Brigata Nahal ha condotto un'operazione congiunta insieme alle forze aeree e navali israeliane, in cui sarebbe stato ucciso un numero non precisato di combattenti. Infine, sempre nella stessa aerea, oltre 15 presunti membri di Hamas sono stati uccisi ed è stato distrutto un edificio "utilizzato dai terroristi per sparare alle truppe e in cui erano conservati ordigni esplosivi", hanno concluso le Idf. (Res)