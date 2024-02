Speciale difesa: Arabia Saudita, Lockheed Martin assegna a spagnola Indra contratto per equipaggiare quattro navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statunitense Lockheed Martin ha assegnato alla spagnola Indra un contratto per equipaggiare quattro navi con sistemi di difesa elettronica all'avanguardia destinate alla Marina militare saudita. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il valore del contratto non è stato reso noto. Le navi integreranno il sistema di misure di supporto elettronico Rigel di Indra, che rileverà e analizzerà i segnali radar di altre navi nell'area delle operazioni, identificandole e classificandole per determinare il grado di minaccia che rappresentano. Queste informazioni critiche "rafforzano la sopravvivenza della nave in ambienti ostili, garantendo la massima consapevolezza della situazione e fornendo informazioni preziose per l'intera flotta saudita", ha comunicato Indra. Il contratto giunge due settimane dopo che Indra e Lockheed Martin hanno firmato un accordo strategico per il rafforzamento reciproco nel settore della difesa. Il 19 gennaio le due aziende hanno dichiarato di voler esplorare insieme aree di cooperazione nella difesa terrestre, marittima, aerea e cibernetica, oltre che nei campi della simulazione e del supporto. (Spm)