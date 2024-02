Speciale difesa: Usa, Biden si prepara a una campagna elettorale complicata dalle tensioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresaglia lanciata venerdì scorso, 2 febbraio, dagli Stati Uniti contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente, dopo la morte di tre militari a seguito di un attacco di droni contro la base Usa Tower 22, in Giordania, ha complicato ulteriormente la campagna elettorale del presidente Joe Biden, che a nove mesi dalle urne rischia di trovarsi schiacciato tra due fronti. Con una situazione complessa sul piano domestico e anche internazionale, l’amministrazione dell’anziano presidente è impegnata su diversi fronti: dalle trattative al Congresso per trovare un accordo sull’immigrazione e mettere in sicurezza il confine con il Messico, da cui dipende anche il futuro dell’assistenza militare all’Ucraina; fino alle elevatissime tensioni in Medio Oriente, derivanti dalla guerra nella Striscia di Gaza e dai continui attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi militari e commerciali nel Mar Rosso. A questa si va ad aggiungere il rischio di una escalation regionale del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, acuito dai ripetuti scontri al confine settentrionale tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e il partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. (Was)