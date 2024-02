Speciale difesa: ministro Arabia Saudita discute cooperazione con rappresentanti Italia, Algeria e Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, Khaled bin Salman, ha avuto incontri bilaterali con l'omologo dell'Italia, Guido Crosetto, il capo di Stato maggiore delle Forze armate dell'Algeria, Said Chengriha, e il presidente del Comitato dei capi di Stato maggiore del Pakistan, Sahir Shamshad Mirza. Lo si apprende dal quotidiano panarabo di proprietà saudita "Asharq al Awsat", secondo cui durante gli incontri si è parlato dei modi per rafforzare la cooperazione tra il Regno e gli altri tre Paesi nei settori della difesa e delle forze armate. Nell'occasione, sono anche stati esaminati i legami strategici dell'Arabia Saudita con i tre Paesi, oltre a discutere una serie di questioni di interesse comune e i recenti sviluppi regionali e internazionali e gli sforzi compiuti al riguardo. Nello specifico, Bin Salman e Crosetto hanno esaminato la partnership italo-saudita nei settori della difesa e dell'industria militare, analizzando il modo migliore per rafforzarla e svilupparla a favore degli interessi dei rispettivi Paesi. (Res)