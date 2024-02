San Siro: Sala, non credo squadre negative a rimanere, le vedremo settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milan e Inter potrebbero non esprimere un parere negativo rispetto a rimanere allo stadio Meazza, purché possano utilizzare lo stadio durante i lavori. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dello svelamento dei simboli dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 oggi in piazza della Scala. Rispondendo a chi gli ha chiesto se avesse sentito le squadre Sala ha risposto che "le vedremo la settimana prossima, intanto li sto sentendo al telefono". "La cosa per loro fondamentale - ha proseguito il sindaco - è il poter fare i lavori senza allontanarsi da San Siro, questo è il vero tema". Sala ha poi affermato di non voler essere "né ottimista né pessimista", ma se si dovesse chiarire che "si possono fare i lavori a quel punto diventerei ottimista". "Io non credo che le squadre siano negative rispetto all’idea di rimanere", ha concluso. (Rem)