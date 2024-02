Ue: Nevi (FI), bene Von der Leyen, ora piano per accompagnare agricoltori verso transizione green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura della presidente Von der Leyen a rivedere i vincoli europei per gli agricoltori e il ritiro del piano per dimezzare l'uso dei fitofarmaci "è una ottima notizia e rappresenta uno spartiacque anche per il PPE. Come Forza Italia abbiamo sempre insistito su un concetto fondamentale, ovvero che la transizione green non deve essere fatta scaricando sugli agricoltori costi e problemi di gestione delle aziende. Con un approccio troppo ideologico e rigorista non facciamo il bene dei cittadini italiani e europei e bene che finalmente si vada in questa direzione". Lo ha dichiarato in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito azzurro. "Come Forza Italia ha ribadito più volte, serve un grande piano per accompagnare gli agricoltori e le attività produttive in genere a produrre di più impattando meno. Noi ci siamo sempre opposti alla direttiva che in modo drastico avrebbe ridotto del 50 per cento la possibilità di usare fitofarmaci essenziali per la cura delle malattie delle piante. Avevamo suggerito e continuiamo a farlo di accelerare per riconoscere le tecnologie di evoluzione assistita, affinché vi siano piante più resistenti e quindi meno bisognose di fitofarmaci", ha concluso. (Com)