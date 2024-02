Imprese: Intesa Sanpaolo, andamento economico tradotto in creazione valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo conferma che il solido andamento economico e patrimoniale dell’anno si è tradotto in una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder e non solo per gli azionisti, fondata anche sul forte impegno esg del gruppo: in particolare, 4,6 miliardi di euro di imposte generate (in aumento di circa 1,4 miliardi di euro vs il 2022, derivante dalla crescita degli interessi netti), espansione del programma cibo e riparo per le persone in difficoltà (oltre 36,8 milioni di interventi nel 2022 - 2023), rafforzamento delle iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale (circa 14,8 miliardi di euro di credito sociale e rigenerazione urbana nel 2022 - 2023), contributo pari a circa 1,5 miliardi di euro nel 2023-2027 per far fronte ai bisogni sociali (di cui circa 300 milioni di euro già nel 2023), ruolo di forte promotore svolto per il rinnovo nel 2023 del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore creditizio e finanziario.(Rem)