Italia-Albania: siglato accordo sulle pensioni, per Tajani garantirà “sicurezza a tante persone” - foto

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’omologo albanese Igli Hasani hanno siglato l’accordo bilaterale sulle pensioni alla Farnesina. “Sono contento di aver firmato un accordo così importante, erano circa 15 anni che attendevamo una firma che abbiamo apposto oggi e che garantisce i diritti pensionistici ai lavoratori italiani in Albania e albanesi in Italia. Credo che questa decisione offra a tante persone sicurezza e una prospettiva per il futuro”, ha detto Tajani (Res)