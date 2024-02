Iraq-Turchia: ministro Difesa Al Abbasi riceve a Baghdad omologo Guler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’Iraq, Thabet Mohammed Saeed al Abbasi, ha ricevuto stamane l’omologo della Turchia, Yasar Guler, giunto in visita nel Paese con una delegazione. Come ha riferito il portavoce delle Forze armate dell'Iraq, il generale Yahya Rasool, Guler è stato accolto con una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione di alti funzionari e ufficiali del ministero della Difesa di Baghdad, durante la quale sono stati suonati gli inni nazionali dei due Paesi. Successivamente, le parti hanno tenuto un incontro allargato per discutere delle relazioni bilaterali tra l’Iraq e la Turchia e delle possibili modalità per svilupparle ulteriormente, soprattutto in ambito militare. Come sottolinea l'agenzia di stampa curdo-irachena "Rudaw", la visita di Guler nel Paese avviene in un contesto di frequenti raid turchi nella regione del Kurdistan contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), dichiarato organizzazione terroristica da Ankara, ma anche dagli Stati Uniti e dall’Unione europea, e ritenuto responsabile della morte di oltre 40 mila persone nell’arco di 35 anni. (Irb)