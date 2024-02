Scuola: Cisl Lombardia, uno studente su tre usa ansiolitici per paura del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente su tre delle scuole superiori (31,88 per cento) afferma di aver utilizzato medicinali o sostanze per combattere l’ansia. Le cause sono da imputare a scarsa autostima, problemi famigliari e problemi sentimentali. A far emergere il dato, una ricerca condotta da Bibliolavoro, il centro studi di Cisl Lombardia in occasione del convegno "Io sto bene, ok, però a volte…" che si è tenuto oggi a Brescia e inserito nel ciclo di incontri "Fare bere fare sostenibile" promossi dalla Camera di Commercio di Brescia a cui hanno preso parte Cisl Scuola Lombardia e Cisl Scuola Brescia. Al questionario hanno risposto 152 ragazzi delle scuole superiori della provincia di Brescia che hanno preso parte al progetto camerale. L’età media degli intervistati è di 16,6 anni, in prevalenza donne (71,7 per cento). "Abbiamo colto l’invito della Camera di Commercio di Brescia – commenta Luisa Treccani, segretario organizzativo Cisl Scuola Lombardia – come una grande opportunità per portare la nostra esperienza nel dibattito. Cisl Scuola e formazione professionale, infatti, non solo rappresenta i lavoratori del mondo scolastico, ma è da sempre vicina agli studenti, ai quali dedica progetti di formazione come quelli di orientamento al lavoro in costante dialogo con le associazioni presenti nel mondo del lavoro". "Tra gli obiettivi dell’iniziativa - spiega Francesco Girolimetto, direttore Bibliolavoro – volevamo capire quali sono gli stati d’animo prevalenti tra i ragazzi, quali i loro valori e la visione del futuro che li attende una volta terminati gli studi". Oltre al largo utilizzo di medicinali e sostanze per combattere l’ansia, va sottolineato un forte dualismo per quanto riguarda proprio le aspettative dei giovani. Le sensazioni descritte sono in netto contrasto tra loro: sono presenti sia quelle positive come curiosità (68,1 per cento) ed entusiasmo (44,9 per cento), sia emozioni negative come l’ansia (62,3 per cento) e la paura (39,1 per cento). (segue) (Com)