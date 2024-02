Scuola: Cisl Lombardia, uno studente su tre usa ansiolitici per paura del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stati d’animo negativi sembrano essere cresciuti con la pandemia: quattro studenti su 10 lamentano sensazioni d’ansia proprio in seguito all’esperienza del Covid (40,6 per cento), pochi meno sono quelli che vedono peggiorate le proprie interazioni sociali (39,1 per cento), le condizioni di salute mentale (34,8 per cento) e la visione del futuro (34,1 per cento). Per quanto riguarda il lavoro, gli aspetti che creano maggiori preoccupazioni sono l’incertezza del futuro (46,4 per cento) e il non aver abbastanza tempo per se stessi e per la famiglia (44,2 per cento), motivo principale anche delle dinamiche di dimissioni emerso da un nostro recente studio dedicato al fenomeno della Great Resignation. Stupisce invece come non sia fonte di ansia la precarietà: cambiare spesso lavoro è un fattore preoccupante per il 9,4 per cento così come la temporaneità del lavoro è segnalata dal 5,8 per cento degli intervistati. Ma come vivono il presente i ragazzi? In generale lo studio evidenzia una diffusa sfiducia nelle Istituzioni, in particolare partiti politici, Chiesa e Governo. Va meglio se si parla di organizzazioni di volontariato, banche, forze dell’ordine e scuola. Proprio quest’ultima viene valutata utile nel 79,7 per cento dei casi per garantire un futuro migliore e una miglior posizione economica e sociale. Ciò che fa stare meglio gli studenti sono i legami stabili e duraturi come quelli in famiglia, con gli amici e il partner. (Com)