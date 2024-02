Francia: referendum su aumento costi parcheggio auto ingombranti costato 400mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum sull'aumento dei costi di parcheggio delle auto ingombranti tenutosi questo fine settimana a Parigi, è costato 400mila euro, l'equivalente di 5 euro per ogni elettore che si è recato alle urne. Lo ha reso noto il vicesindaco della capitale francese, Emmanuel Gregoire, a margine del Consiglio di Parigi. "Siamo contenti di aver avuto 78mila votanti, è estremamente importante", ha detto Gregoire parlando dell'affluenza alle urne. Il tasso di partecipazione è stato del 5,68 per cento. I parigini si sono espressi a favore dell'aumento delle tariffe, che saliranno a 18 euro per le vetture con un peso superiore a 1,6 tonnellate, 2 tonnellate per le elettriche. (Frp)