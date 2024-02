Russia: Cremlino, Putin potrebbe fare discorso al Parlamento entro fine febbraio e inizio marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe fare un discorso all'Assemblea federale (Parlamento russo) della Russia alla fine di febbraio o all'inizio di marzo. Lo ha reso noto nel corso di un briefing con i giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. In precedenza, il quotidiano russo "Kommersant" ha riferito che il discorso del capo dello Stato all'Assemblea federale potrebbe avere luogo in un periodo tra il 23 febbraio e il 10 marzo. "Non possiamo escluderlo", ha osservato il portavoce del Cremlino. (Rum)