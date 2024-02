Nautica: Rixi, decreto Mit su titoli diporto in Gazzetta Ufficiale, professionisti italiani più competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che modifica la disciplina dei titoli professionali del diporto è in Gazzetta Ufficiale. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit, Edoardo Rixi. “Con la revisione della materia, finalmente allineata a quella degli altri Paesi Ue, professionisti italiani del settore saranno più competitivi. L'accesso alle varie figure professionali per la navigazione da diporto è stato semplificato grazie a un lavoro di squadra tra istituzioni e rappresentanti di categoria, anche col riconoscimento delle competenze maturate nella navigazione mercantile”, aggiunge. (Rin)