Cina: società di consulenza Bain stima crescita del mercato del lusso nel 2024 (2)

- “I fondamentali del consumo di lusso in Cina rimangono solidi nel lungo periodo, pur con alcune incertezze nel breve termine legate alla velocità di ripresa della fiducia dei consumatori e all’evoluzione dello shopping all'estero. In generale, ci attendiamo un altro anno positivo per il consumo cinese di lusso all’estero, in particolare nelle destinazioni asiatiche, anche alla luce delle diverse strategie di pricing tra Cina continentale e mercati esteri, che giocano un ruolo cruciale in questa partita. Pertanto, in questo contesto, è fondamentale che i brand implementino strategie globalmente armonizzate”, spiega Claudia D’Arpizio, senior partner e global head fashion & luxury di Bain. “Nonostante il solido rimbalzo messo a segno lo scorso anno, il mercato del lusso cinese non è ancora tornato ai livelli del 2021, principalmente per via del contesto macro-economico sfidante. La performance positiva, comunque, ha caratterizzato tutte le categorie del mercato del lusso cinese e, dopo tre anni tumultuosi a causa della pandemia, possiamo ritenere che il 2023 abbia segnato l'avvio – per questo mercato – di una traiettoria di crescita normalizzata”, prosegue Federica Levato, senior partner ed Emea leader fashion & luxury di Bain & Company. (segue) (Com)