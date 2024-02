Cina: società di consulenza Bain stima crescita del mercato del lusso nel 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le categorie, in particolare, moda, lifestyle e gioielleria hanno guidato il forte recupero, con tassi di crescita compresi tra il 15 e il 20 per cento. La pelletteria è cresciuta del 10-15 per cento, mentre il segmento Beauty ha registrato lo scorso anno un incremento di circa l'8 per cento, trainato soprattutto da profumi e makeup. Le vendite ad Hainan, destinata a diventare un'isola duty-free entro il 2025 e a vedere una crescita significativa negli investimenti da parte dei brand, sono incrementate di circa il 25 per cento nel 2023 rispetto all’anno precedente, grazie al ritorno di molti turisti nazionali e delle misure di stimolo attuate dal governo. Nonostante questo, il numero di acquirenti duty-free non è cresciuto in modo significativo e la spesa media per consumatore si è contratta di oltre il 25 per cento. (segue) (Com)