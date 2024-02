Cina: società di consulenza Bain stima crescita del mercato del lusso nel 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo transfrontaliero cinese si riprenderà completamente entro la fine dell’anno, con destinazioni come Hong Kong e il Giappone che si riveleranno le scelte preferite dei consumatori. In Cina, il totale degli asset degli high net worth Individuals (Hnwi) cinesi crescerà a doppia cifra, fungendo da principale motore di crescita del lusso nel Paese. I consumatori di fascia entry-level rimarranno un segmento importante per i brand del lusso. Nel 2023, il consumo cinese di lusso ha rappresentato circa il 22-24 per cento del totale mondiale, ma entro il 2030, il consumo cinese rappresenterà il 35-40 per cento del mercato globale. La Cina supererà il 24-26 per cento, consolidando la sua posizione come uno dei principali mercati del lusso a livello globale. (segue) (Com)